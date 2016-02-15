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Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей
Собрали фотографии с проводов зимы в Москве
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Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей Собрали фотографии с проводов зимы в Москве
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Парки объявили программу масленичных гуляний
Фестиваль «Московская масленица» продлится с 9 по 18 февраля
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Парки объявили программу масленичных гуляний Фестиваль «Московская масленица» продлится с 9 по 18 февраля
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Художники создадут арт-объекты для «Галактической Масленицы» в Измайловском Кремле
Проводы зимы назначены на 17-18 февраля
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Художники создадут арт-объекты для «Галактической Масленицы» в Измайловском Кремле Проводы зимы назначены на 17-18 февраля
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