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Новости

Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей

Собрали фотографии с проводов зимы в Москве

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Новости

Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей Собрали фотографии с проводов зимы в Москве

Новости

Парки объявили программу масленичных гуляний

Фестиваль «Московская масленица» продлится с 9 по 18 февраля

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Новости

Парки объявили программу масленичных гуляний Фестиваль «Московская масленица» продлится с 9 по 18 февраля

Новости

Художники создадут арт-объекты для «Галактической Масленицы» в Измайловском Кремле

Проводы зимы назначены на 17-18 февраля

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Новости

Художники создадут арт-объекты для «Галактической Масленицы» в Измайловском Кремле Проводы зимы назначены на 17-18 февраля

Город

На Манежной площади устроят световое шоу к Масленице

Оно будет идти с 5 по 13 марта

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Город

На Манежной площади устроят световое шоу к Масленице Оно будет идти с 5 по 13 марта