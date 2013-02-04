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Новости
Доля внутренних инвестиций в России выросла с 30% до 62%
В 2012 году она составила $10 млрд
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Новости
Доля внутренних инвестиций в России выросла с 30% до 62%
В 2012 году она составила $10 млрд
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