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Новости

Доля внутренних инвестиций в России выросла с 30% до 62%

В 2012 году она составила $10 млрд

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Новости

Доля внутренних инвестиций в России выросла с 30% до 62% В 2012 году она составила $10 млрд