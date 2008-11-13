Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова Повар и историк русской кухни Макcим Сырников рассказывает о пряниках и сбитне и показывает, как их приготовить.
Omnivore Food Festival: Иван Шишкин готовит пеммикан и черемуховые полбяные пряники The Village поговорил с каждым из участников OFF и записал рецепты с их мастер-классов. В первом материале — рецепт Ивана Шишкина из московского кафе Delicatessen, открывавшего фестиваль.
Вкусняшка на чашку Самое новогоднее угощение - пряник, а пряничный домик - самое забавное кулинарное творение. И если строить дворцы некогда и не для кого, то вот такой вот чудный маленький домик для чашки горячего шоколада вы точно можете смастерить. А как приятно будет любимому человеку, тяжело переживающему последствия новогодней ночи, получить утром в постель чашечку горячего шоколада или ароматного...
The Gingerbread Man (сшить, съесть, поиграть) The Gingerbread Man (Пряничный человечек) – Английский колобок, который ведет себя также как и его русский брат. Он от бабушки ушел и от дедушки ушел… ото всех смог уйти, кроме лисы.