Как живут в психиатрическом стационаре Приговорённый к принудительному лечению за беспорядки на Болотной площади Михаил Косенко рассказал The Village о том, в каких условиях содержат признанных невменяемыми преступников
Как живут в психиатрическом стационаре Приговорённый к принудительному лечению за беспорядки на Болотной площади Михаил Косенко рассказал The Village о том, в каких условиях содержат признанных невменяемыми преступников
Цифра дня: Сколько голосов набрал Сергей Собянин в психиатрической больнице
На 116 избирательных участках Собянин получил аномально высокую поддержку избирателей.