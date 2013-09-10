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Как живут в психиатрическом стационаре
Как живут в психиатрическом стационаре Приговорённый к принудительному лечению за беспорядки на Болотной площади Михаил Косенко рассказал The Village о том, в каких условиях содержат признанных невменяемыми преступников
Как живут в психиатрическом стационаре

Как живут в психиатрическом стационаре
Приговорённый к принудительному лечению за беспорядки на Болотной площади Михаил Косенко рассказал The Village о том, в каких условиях содержат признанных невменяемыми преступников

Цифра дня: Сколько голосов набрал Сергей Собянин в психиатрической больнице

На 116 избирательных участках Собянин получил аномально высокую поддержку избирателей. 

Цифра дня: Сколько голосов набрал Сергей Собянин в психиатрической больнице
На 116 избирательных участках Собянин получил аномально высокую поддержку избирателей. 