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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В РОСИЗО откроется выставка художников с особой ментальностью

Они все участники петербургского проекта «Новые городские»

В РОСИЗО откроется выставка художников с особой ментальностью

В Москве прошел пикет людей с инвалидностью против пыток в интернатах

В нем приняли участие москвичи, активисты и подопечные ПНИ

В Москве прошел пикет людей с инвалидностью против пыток в интернатах

Директор ПНИ, передавший квартиры подопечных людям из своего окружения, уволился

Представительница Мишина пока не подтвердила эту информацию

Директор ПНИ, передавший квартиры подопечных людям из своего окружения, уволился

Депутат счел нарушением свободы статью о передаче квартир пациентов ПНИ своему окружению

Чиновник подаст в «следственные органы» депутатский запрос из-за разглашения персональных данных жителей ПНИ

Депутат счел нарушением свободы статью о передаче квартир пациентов ПНИ своему окружению

Мэрия Москвы через суд вернет квартиры жителям психоневрологического интерната № 30

Об этом сообщил заммэра по вопросам соцразвития Леонид Печатников

Мэрия Москвы через суд вернет квартиры жителям психоневрологического интерната № 30

Квартиры жителей интерната передали людям из окружения экс-директора учреждения

Взамен подопечные ПНИ № 30 получают 15 тысяч рублей ежемесячно

Квартиры жителей интерната передали людям из окружения экс-директора учреждения

В Москве запустили экспериментальный проект «Межтуризм»

Его организаторы предлагают всем желающим помочь жителям психоневрологических интернатов увидеть город

В Москве запустили экспериментальный проект «Межтуризм»

В России проведут реформу психоневрологических интернатов

Предполагается, что она позволит улучшить условия содержания 150 тысяч граждан

В России проведут реформу психоневрологических интернатов

Как я сходила на благотворительный пикник в психоневрологический интернат
Как я сходила на благотворительный пикник в психоневрологический интернат Художница Катрин Ненашева сходила на вечеринку для воспитанников ПНИ и рассказала о том, что увидела
Как я сходила на благотворительный пикник в психоневрологический интернат

Как я сходила на благотворительный пикник в психоневрологический интернат
Художница Катрин Ненашева сходила на вечеринку для воспитанников ПНИ и рассказала о том, что увидела