В РОСИЗО откроется выставка художников с особой ментальностью
Они все участники петербургского проекта «Новые городские»
В Москве прошел пикет людей с инвалидностью против пыток в интернатах
В нем приняли участие москвичи, активисты и подопечные ПНИ
Директор ПНИ, передавший квартиры подопечных людям из своего окружения, уволился
Представительница Мишина пока не подтвердила эту информацию
Депутат счел нарушением свободы статью о передаче квартир пациентов ПНИ своему окружению
Чиновник подаст в «следственные органы» депутатский запрос из-за разглашения персональных данных жителей ПНИ
Мэрия Москвы через суд вернет квартиры жителям психоневрологического интерната № 30
Об этом сообщил заммэра по вопросам соцразвития Леонид Печатников
Квартиры жителей интерната передали людям из окружения экс-директора учреждения
Взамен подопечные ПНИ № 30 получают 15 тысяч рублей ежемесячно
В Москве запустили экспериментальный проект «Межтуризм»
Его организаторы предлагают всем желающим помочь жителям психоневрологических интернатов увидеть город
В России проведут реформу психоневрологических интернатов
Предполагается, что она позволит улучшить условия содержания 150 тысяч граждан