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Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостей
Облако знаний
Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостейДеловому человеку некогда просматривать множество сайтов, газет и журналов, но оставаться в курсе событий ему необходимо. H&F выбрал пять удобных приложений, которые позволяют не отстать от жизни.
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Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостей
Облако знаний

Своя газета: 5 удобных приложений для чтения новостей Деловому человеку некогда просматривать множество сайтов, газет и журналов, но оставаться в курсе событий ему необходимо. H&F выбрал пять удобных приложений, которые позволяют не отстать от жизни.

Новости

LinkedIn купила приложение для чтения новостей Pulse

Сумма сделки составила $90 млн

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Новости

LinkedIn купила приложение для чтения новостей Pulse Сумма сделки составила $90 млн