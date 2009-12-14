Согревающие напитки Чтобы в эту серую зиму хоть как-то согреться и поднять себе настроение, я нашла рецепты необычных согревающих напитков, про которые все слышали, но не все пробовали, и приготовила их, соблюдая рецептуру. Вот, что получилось.