Клубничная «Венера» и веган-«Луна»: Коктейли по знаку зодиака от «Ретроградного Меркурия» в кафе «Без Рецепта»
Клубничная «Венера» и веган-«Луна»: Коктейли по знаку зодиака от «Ретроградного Меркурия» в кафе «Без Рецепта»
Коктейльный вечер: Что пьют московские бармены? Любимые коктейли тех, кто наливает и смешивает
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Тренды: Что мы пили в 2018 году и что нас ждет в следующем Бартендеры — о том, что было модно в уходящем году и что ждать от следующего
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Три коктейля к началу осени от шеф-бартендера бара Public «Американо», вишневая настойка и жидкое золото
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Погнали: Антон Обрезчиков — о шнапсах, писко, арцахе и других национальных дистиллятах Продолжаем рассказывать о крепком алкоголе на страницах The Village
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Как правильно выбрать каберне Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта, в чём его особенности и с какой едой его лучше всего сочетать
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Как правильно выбрать гевюрцтраминер Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта, в чём его особенности и с какой едой его лучше всего сочетать
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Как правильно выбрать совиньон Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта, в чём его особенности и с какой едой его лучше всего сочетать
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Как правильно выбрать шираз/сира Второй выпуск новой рубрики The Village, в которой винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта
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Как правильно выбрать пино-нуар The Village запускает новую рубрику, в каждом выпуске которой винный критик Антон Обрезчиков будет рассказывать о том, как правильно выбирать вино определённого сорта
Как правильно выбрать пино-нуар The Village запускает новую рубрику, в каждом выпуске которой винный критик Антон Обрезчиков будет рассказывать о том, как правильно выбирать вино определённого сорта
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Настольная игра для посетителей петербургских баров Перестрелка в караоке, чемпионат по распитию пунша, пьянство из-за развода мостов, банкротство, драки и знакомства — The Village выпустил игру по мотивам реальных событий в петербургских барах
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Питейный проспект: Гид по барам в центре Петербурга The Village выбрал 17 лучших баров, открывшихся в Петербурге за последний год, и составил свой барный маршрут по центру города
Питейный проспект: Гид по барам в центре Петербурга The Village выбрал 17 лучших баров, открывшихся в Петербурге за последний год, и составил свой барный маршрут по центру города
Семь домашних пивоваров — о себе и крафтовом пиве The Village поговорил с участниками Третьего московского фестиваля домашнего пива о том, откуда они взялись, какое пиво варят и зачем
Семь домашних пивоваров — о себе и крафтовом пиве The Village поговорил с участниками Третьего московского фестиваля домашнего пива о том, откуда они взялись, какое пиво варят и зачем
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга» The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга» The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.
В Москве выбрали победителя конкурса Bacardi Legacy Global Cocktail Competition 2014
Британец Том Уокер из лондонского бара The American Bar стал победителем международного конкурса Bacardi Legacy Global Cocktail Competition 2014
Владимир Путин упростил бухучёт для малого бизнеса
Теперь малые предприятия, у которых поступления денежных средств и имущества за предыдущий отчётный год не превышают 3 млн рублей, смогут вести бухгалтерскую отчётность в упрощённом виде
Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейлях The Village поговорил с Сальваторе Калабрезе, знаменитым бартендером, обладающим внушительной коллекцией винтажного алкоголя, о философии «трёх R», бутылке Kina Lillet и московских барменах.
Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейлях The Village поговорил с Сальваторе Калабрезе, знаменитым бартендером, обладающим внушительной коллекцией винтажного алкоголя, о философии «трёх R», бутылке Kina Lillet и московских барменах.
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Бартендер Питер Дорелли — о втором золотом веке алкогольной индустрии The Village поговорил с Питером Дорелли, бывшим президентом Гильдии барменов Великобритании и бартендером английской королевской семьи, о новом поколении барменов, классических коктейлях и психологии.
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