Три варианта пунша на большую компаниюШеф-бармен кафе «Юность» Иван Останков рассказывает, как приготовить три варианта пунша: прозрачный, абрикосовый и цитрусовый
Три варианта пунша на большую компанию Шеф-бармен кафе «Юность» Иван Останков рассказывает, как приготовить три варианта пунша: прозрачный, абрикосовый и цитрусовый
19 горячих напитков в Москве «Хот Тодди», чай с можжевельником, грог, имбирно-пряничный латте, Hot Jelly Punch, «Альпийский глинтвейн» и «Медный всадник» — The Village о 19 зимних напитках в московских кафе, барах и ресторанах.
19 горячих напитков в Москве «Хот Тодди», чай с можжевельником, грог, имбирно-пряничный латте, Hot Jelly Punch, «Альпийский глинтвейн» и «Медный всадник» — The Village о 19 зимних напитках в московских кафе, барах и ресторанах.
Пунш, как много в этом звуке! Ну вот и наступили морозы и холода! Каждый согревается, как может))
Пунш, как много в этом звуке! Ну вот и наступили морозы и холода! Каждый согревается, как может))
Согревающие напитки Чтобы в эту серую зиму хоть как-то согреться и поднять себе настроение, я нашла рецепты необычных согревающих напитков, про которые все слышали, но не все пробовали, и приготовила их, соблюдая рецептуру. Вот, что получилось.