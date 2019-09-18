«Точка бифуркации»: Пушкинский музей проведет молодежную онлайн-конференцию о переменах
И расскажет о 100 способах пережить минуту
«Точка бифуркации»: Пушкинский музей проведет молодежную онлайн-конференцию о переменах И расскажет о 100 способах пережить минуту
«Пушкинский.Youth» проведет новогоднюю «Теплую неделю» в усадьбе Лопухиных
На ней можно будет помочь фондам «Лавка радостей», «Старость в радость» и «Наследие Севера»
«Пушкинский.Youth» проведет новогоднюю «Теплую неделю» в усадьбе Лопухиных На ней можно будет помочь фондам «Лавка радостей», «Старость в радость» и «Наследие Севера»
«Пушкинский.Youth» открыл набор в «Мастерскую коллективного кино»
Ее участники научатся снимать короткометражные фильмы и видеоблоги