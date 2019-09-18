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«‎Точка бифуркации»: Пушкинский музей проведет молодежную онлайн-конференцию о переменах

И расскажет о 100 способах пережить минуту

«‎Точка бифуркации»: Пушкинский музей проведет молодежную онлайн-конференцию о переменах
И расскажет о 100 способах пережить минуту

«Пушкинский.Youth» проведет новогоднюю «Теплую неделю» в усадьбе Лопухиных

На ней можно будет помочь фондам «Лавка радостей», «Старость в радость» и «Наследие Севера»

«Пушкинский.Youth» проведет новогоднюю «Теплую неделю» в усадьбе Лопухиных
На ней можно будет помочь фондам «Лавка радостей», «Старость в радость» и «Наследие Севера»

«Пушкинский.Youth» открыл набор в «Мастерскую коллективного кино»

Ее участники научатся снимать короткометражные фильмы и видеоблоги

«Пушкинский.Youth» открыл набор в «Мастерскую коллективного кино»
Ее участники научатся снимать короткометражные фильмы и видеоблоги

ГМИИ откроет пространство направления «Пушкинский.Youth» в усадьбе Лопухиных

Все желающие смогут заниматься там уже с октября

ГМИИ откроет пространство направления «Пушкинский.Youth» в усадьбе Лопухиных
Все желающие смогут заниматься там уже с октября