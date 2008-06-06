«Камон камон»: Еще один фильм, где дети оказываются мудрее взрослых Роуд-муви в стиле «Бумажной луны» и «Алисы в городах»
«Камон камон»: Еще один фильм, где дети оказываются мудрее взрослых Роуд-муви в стиле «Бумажной луны» и «Алисы в городах»
Дизайн от природы: Дом-термитник, жилая дюна и оранжереи в пустыне Красивые и эффективные биомиметические проекты Африканского контитента.
Камни-гонщики В Национальном парке Долина Смерти можно встретить эти интересные скалы, которые, судя по следам, перемещаются.