Политическая карта города: Как места августовского путча изменились за 30 лет Заборы, сносы и митинги
Что россияне считают причиной октябрьского путча 1993 года
Доля затруднившихся оценить события того времени достигла максимума с начала наблюдений
Что читать и смотреть о ГКЧП и развале СССР The Village помогает разобраться в событиях, которые привели к появлению современной России
Мэрия согласовала проведение на Новом Арбате митинга в память о путче
Акции памяти защитников Белого дома запланированы на 20 и 22 августа
В Музее Москвы откроют выставку о событиях августа 1991 года
В экспозицию войдут историческая фотохроника и аудиозаписи с рассказами очевидцев
Власти Москвы не согласовали митинг в годовщину путча
Мэрия отказала в проведении этого мероприятия впервые за 24 года
Colta проведёт в «Музеоне» фестиваль «Остров-91»
Фестиваль приурочен к годовщине путча 1991 года
В России приземлились первые после путча рейсы из Турции
Несколько сотен россиян вернулись в Россию из Турции рейсами Turkish Airlines ночью 17 июля