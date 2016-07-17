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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Политическая карта города: Как места августовского путча изменились за 30 лет
Политическая карта города: Как места августовского путча изменились за 30 лет Заборы, сносы и митинги
Политическая карта города: Как места августовского путча изменились за 30 лет

Политическая карта города: Как места августовского путча изменились за 30 лет
Заборы, сносы и митинги

Что россияне считают причиной октябрьского путча 1993 года

Доля затруднившихся оценить события того времени достигла максимума с начала наблюдений

Что россияне считают причиной октябрьского путча 1993 года

Что читать и смотреть о ГКЧП и развале СССР
Что читать и смотреть о ГКЧП и развале СССР The Village помогает разобраться в событиях, которые привели к появлению современной России
Что читать и смотреть о ГКЧП и развале СССР

Что читать и смотреть о ГКЧП и развале СССР
The Village помогает разобраться в событиях, которые привели к появлению современной России

Мэрия согласовала проведение на Новом Арбате митинга в память о путче

Акции памяти защитников Белого дома запланированы на 20 и 22 августа

Мэрия согласовала проведение на Новом Арбате митинга в память о путче

В Музее Москвы откроют выставку о событиях августа 1991 года

В экспозицию войдут историческая фотохроника и аудиозаписи с рассказами очевидцев

В Музее Москвы откроют выставку о событиях августа 1991 года

Власти Москвы не согласовали митинг в годовщину путча

Мэрия отказала в проведении этого мероприятия впервые за 24 года

Власти Москвы не согласовали митинг в годовщину путча

Colta проведёт в «Музеоне» фестиваль «Остров-91»

Фестиваль приурочен к годовщине путча 1991 года

Colta проведёт в «Музеоне» фестиваль «Остров-91»

В России приземлились первые после путча рейсы из Турции

Несколько сотен россиян вернулись в Россию из Турции рейсами Turkish Airlines ночью 17 июля

В России приземлились первые после путча рейсы из Турции