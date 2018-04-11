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Как покос газонов помогает аллергикам? Важно успеть до цветения
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Как отличить сезонную аллергию от коронавируса? Отвечает Роспотребнадзор
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Уехать из Москвы из-за аллергии на цветение
Аллерголог советует взять отпуск и переждать период цветения
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Уехать из Москвы из-за аллергии на цветение Аллерголог советует взять отпуск и переждать период цветения
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В Москве начали цвести аллергенные растения
Аллергиков предупредили о неблагоприятных погодных условиях
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В Москве начали цвести аллергенные растения Аллергиков предупредили о неблагоприятных погодных условиях
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Названа дата всплеска аллергии на пыльцу в Москве
Неблагоприятный для аллергиков сезон начнется во второй половине апреля при сохранении теплой погоды
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