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Новости

Как покос газонов помогает аллергикам?

Важно успеть до цветения

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Новости

Как покос газонов помогает аллергикам? Важно успеть до цветения

Новости

Как отличить сезонную аллергию от коронавируса?

Отвечает Роспотребнадзор

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Новости

Как отличить сезонную аллергию от коронавируса? Отвечает Роспотребнадзор

Новости

Уехать из Москвы из-за аллергии на цветение

Аллерголог советует взять отпуск и переждать период цветения

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Новости

Уехать из Москвы из-за аллергии на цветение Аллерголог советует взять отпуск и переждать период цветения

Новости

В Москве начали цвести аллергенные растения

Аллергиков предупредили о неблагоприятных погодных условиях

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Новости

В Москве начали цвести аллергенные растения Аллергиков предупредили о неблагоприятных погодных условиях

Новости

Названа дата всплеска аллергии на пыльцу в Москве

Неблагоприятный для аллергиков сезон начнется во второй половине апреля при сохранении теплой погоды

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Новости

Названа дата всплеска аллергии на пыльцу в Москве Неблагоприятный для аллергиков сезон начнется во второй половине апреля при сохранении теплой погоды