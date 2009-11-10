Tony Hawk Show 09 Еще 30 лет назад вряд ли кто-либо мог подумать, что из ранга отвязного уличного хулиганства скейтбординг превратится в столь масштабное движение, которому откроются двери величественных архитектурных сооружений мира и сердца тысячной толпы. В то же самое время неуверенный в себе американский подросток наверняка не представлял, что когда-нибудь под его именем будет проходить главное...
Tony Hawk Show 09 Еще 30 лет назад вряд ли кто-либо мог подумать, что из ранга отвязного уличного хулиганства скейтбординг превратится в столь масштабное движение, которому откроются двери величественных архитектурных сооружений мира и сердца тысячной толпы. В то же самое время неуверенный в себе американский подросток наверняка не представлял, что когда-нибудь под его именем будет проходить главное...
Взрослые игры Tony Hawk Исторически так сложилось, что не смотря на свою явную доступность миллионам, субкультурные виды спорта не ставят появление новых звезд на поток. Если попросить перечислить имена известных футболистов, каждый из нас легко выдаст не дюжий список игроков. В случае со сноубордингом в голове у простых обывателей худо бедно всплывают Шон Уйат и Трэвис Райс, а скейтбординг хронически и...