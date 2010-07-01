Развивай и властвуй: 5 компаний, помогающих сотрудникам стать умнее Лекции об искусстве для рекламщиков, дзюдо для сыщиков, конкурсы эссе для официантов и другие способы сделать сотрудника более эффективным и искренне лояльным.