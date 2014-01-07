В Гольянове открыли общественное пространство с рабочими кабинетами
Архитектурные формы находятся на бульваре
В Гольянове открыли общественное пространство с рабочими кабинетами Архитектурные формы находятся на бульваре
Как обустроить своё рабочее место Архитектурная плёнка для шумоизоляции, стены цвета яичной скорлупы для высокой производительности и карниз с крючками вместо обыкновенных полок
Как обустроить своё рабочее место Архитектурная плёнка для шумоизоляции, стены цвета яичной скорлупы для высокой производительности и карниз с крючками вместо обыкновенных полок
Жить дружно: 5 способов создания идеального офиса Надоели обычные опенспейсы? H&F разобрался, как можно повысить эффективность работы компании, изменив ее штаб-квартиру
Жить дружно: 5 способов создания идеального офиса Надоели обычные опенспейсы? H&F разобрался, как можно повысить эффективность работы компании, изменив ее штаб-квартиру
Квартирный вопрос: Как разрешить домашние проблемы Как справиться с плохой звукоизоляцией, визуально расширить узкую комнату и всячески сделать квартиру лучше.