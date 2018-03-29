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Новости

На Бирюлевской линии метро появятся шесть станций

Они соединят районы Бирюлово и Нагатино-Садовники

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Новости

На Бирюлевской линии метро появятся шесть станций Они соединят районы Бирюлово и Нагатино-Садовники