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Новости
На Бирюлевской линии метро появятся шесть станций
Они соединят районы Бирюлово и Нагатино-Садовники
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Новости
На Бирюлевской линии метро появятся шесть станций
Они соединят районы Бирюлово и Нагатино-Садовники
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