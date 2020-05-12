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Говорить — нельзя молчать
Спецпроект
Говорить — нельзя молчать Как подготовиться к диалогу со специалистом о метастатическом раке молочной железы
Говорить — нельзя молчать
Спецпроект

Говорить — нельзя молчать
Как подготовиться к диалогу со специалистом о метастатическом раке молочной железы

«Рак не приговор»: как быть, если онкология оказалась ближе, чем кажется
Спецпроект
«Рак не приговор»: как быть, если онкология оказалась ближе, чем кажется Куда обращаться, как работает полис ОМС и какие есть виды терапии
«Рак не приговор»: как быть, если онкология оказалась ближе, чем кажется
Спецпроект

«Рак не приговор»: как быть, если онкология оказалась ближе, чем кажется
Куда обращаться, как работает полис ОМС и какие есть виды терапии

«Я немножко исправляю мир»: Кто помогает пациентам с онкологией принять свое новое тело
СПЕЦПРОЕКТ
«Я немножко исправляю мир»: Кто помогает пациентам с онкологией принять свое новое тело История онкопсихолога, постижера и тату-мастера
«Я немножко исправляю мир»: Кто помогает пациентам с онкологией принять свое новое тело
СПЕЦПРОЕКТ

«Я немножко исправляю мир»: Кто помогает пациентам с онкологией принять свое новое тело
История онкопсихолога, постижера и тату-мастера