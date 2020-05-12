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Спецпроект
Говорить — нельзя молчать
Как подготовиться к диалогу со специалистом о метастатическом раке молочной железы
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Говорить — нельзя молчать
Как подготовиться к диалогу со специалистом о метастатическом раке молочной железы
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«Рак не приговор»: как быть, если онкология оказалась ближе, чем кажется
Куда обращаться, как работает полис ОМС и какие есть виды терапии
Спецпроект
«Рак не приговор»: как быть, если онкология оказалась ближе, чем кажется
Куда обращаться, как работает полис ОМС и какие есть виды терапии
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«Я немножко исправляю мир»: Кто помогает пациентам с онкологией принять свое новое тело
История онкопсихолога, постижера и тату-мастера
СПЕЦПРОЕКТ
«Я немножко исправляю мир»: Кто помогает пациентам с онкологией принять свое новое тело
История онкопсихолога, постижера и тату-мастера
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