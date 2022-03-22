«Левада-центр»: Фильм Навального о дворце для Путина посмотрел каждый четвертый россиянин
«Вся наша жизнь — дворец, и ты в ней — комната для грязи» Дворец Путина из расследования Навального разобрали на мемы
«Разбомбили весь ВАО»: Что значат результаты выборов в Мосгордуму Отвечают Касамара, Кац, Шаведдинов и Барановский
ФБК — о миллиарде семьи заммэра Москвы, которая курирует московские выборы (обновлено)
Деньги Наталья Сергунина получила благодаря несостоявшейся застройке Ходынского поля
ФБК рассказал о низком качестве питания в московских школах. В материале использовали фейковое фото
Фонд удалил снимок и извинился за ошибку
ФБК — о даче тещи главы Пенсионного фонда за 400 миллионов рублей
В общей сложности семья Антона Дроздова владеет недвижимостью на сумму почти миллиард рублей
Навального привлекли как третье лицо по иску Дерипаски к Насте Рыбке
Суд рассмотрит несколько частных жалоб по иску бизнесмена 27 марта
Роскомнадзор разблокировал сайт Навального
Оппозиционер удалил расследование про Олега Дерипаску и Сергея Приходько
Суд не принял иск Навального к Роскомнадзору
Причиной иска стала блокировка ведомством страниц блога Навального с информацией о бизнесмене Олеге Дерипаске
Вице-премьер Приходько — о расследовании Навального
Приходько собирается подавать в суд на оппозиционера
ФБК попросил СК и Генпрокуратуру проверить расследование о Дерипаске и Приходько
Ранее Навальный заподозрил вице-премьера Сергея Приходько в получении взяток
Суд обязал Навального полностью удалить фильм «Он вам не Димон»
Ранее суд попросил удалить только фрагменты фильма
СМИ узнали о причастности Путина к коррупционной схеме Медведева
«Ведомости» узнали о «распродаже» объектов управделами Путина для одногруппника Медведева
Медведев отказался прокомментировать расследование ФБК перед Госдумой
Вопрос о расследовании Навального поступил от представителей КПРФ
Transparency International попросила Путина проверить Медведева и его однокурсника
Антикоррупционный центр утверждает, что премьер-министр не сообщил о конфликте интересов
Глава фонда «Дар» Елисеев пригрозил Навальному судом
Ранее оппозиционер обвинил однокурсника Медведева в пособничестве коррупции
Усманов объяснил передачу особняка на Рублевке фонду однокурсника Медведева
Миллиардер заявил, что обменял особняк на землю фонда
Усманов пригрозил Навальному судом за расследование о Медведеве
По его словам, у оппозиционера нет «морального права» обвинять его
Володин выступил против проверки фактов из расследования ФБК о Медведеве
Он считает, что Медведева нужно не проверить, а поддержать
Более 60 городов России подали заявки на участие в митинге «Он вам не Димон»
Все заявки поданы на 26 марта
Суд отклонил иск экс-супруги замгенпрокурора к Навальному
Ольга Лопатина хотела получить от Фонда борьбы с коррупцией и компании Google 4 миллиона рублей
Дмитрий Песков — об отсутствии «плана по неприкосновенности» Чайки
Пресс-секретарь президента опроверг данные о том, что Кремль предоставил генпрокурору «полную неприкосновенность»