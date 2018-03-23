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Новости

Сколько времени россияне тратят на звонки мамам

«Мегафон» выяснил, кто чаще звонит близким

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Новости

Сколько времени россияне тратят на звонки мамам «Мегафон» выяснил, кто чаще звонит близким