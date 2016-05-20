Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Jerusalem Post: Силовики прослушивают телефонные разговоры сотрудников еврейского агентства «Сохнут»

Jerusalem Post: Силовики прослушивают телефонные разговоры сотрудников еврейского агентства «Сохнут»

Под новые санкции США попали представители российской обороны и разведки

Черный список дополнили 27 фамилиями физических и юридических лиц

Под новые санкции США попали представители российской обороны и разведки

Россия пригрозила Великобритании ухудшением отношений после угроз журналистам

Посольство обвиняет Лондон в «антироссийской кампании» в СМИ

Россия пригрозила Великобритании ухудшением отношений после угроз журналистам

В Госдуму внесут законопроект о биологической безопасности россиян

Также власти хотят взять «под серьезный контроль» работу иностранных лабораторий

В Госдуму внесут законопроект о биологической безопасности россиян

Сергей Нарышкин возглавит Службу внешней разведки

Нарышкин занимал пост председателя Госдумы предыдущего созыва

Сергей Нарышкин возглавит Службу внешней разведки

ФСБ не стала проверять материалы из фильма про Навального-шпиона

Ранее эту информацию также отказался проверять Следственный комитет

ФСБ не стала проверять материалы из фильма про Навального-шпиона