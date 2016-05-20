Jerusalem Post: Силовики прослушивают телефонные разговоры сотрудников еврейского агентства «Сохнут»
Под новые санкции США попали представители российской обороны и разведки
Черный список дополнили 27 фамилиями физических и юридических лиц
Россия пригрозила Великобритании ухудшением отношений после угроз журналистам
Посольство обвиняет Лондон в «антироссийской кампании» в СМИ
В Госдуму внесут законопроект о биологической безопасности россиян
Также власти хотят взять «под серьезный контроль» работу иностранных лабораторий
Сергей Нарышкин возглавит Службу внешней разведки
Нарышкин занимал пост председателя Госдумы предыдущего созыва
ФСБ не стала проверять материалы из фильма про Навального-шпиона
Ранее эту информацию также отказался проверять Следственный комитет