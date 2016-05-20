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Под новые санкции США попали представители российской обороны и разведки

Черный список дополнили 27 фамилиями физических и юридических лиц

Под новые санкции США попали представители российской обороны и разведки
Черный список дополнили 27 фамилиями физических и юридических лиц

Россия пригрозила Великобритании ухудшением отношений после угроз журналистам

Посольство обвиняет Лондон в «антироссийской кампании» в СМИ

Россия пригрозила Великобритании ухудшением отношений после угроз журналистам
Посольство обвиняет Лондон в «антироссийской кампании» в СМИ

В Госдуму внесут законопроект о биологической безопасности россиян

Также власти хотят взять «под серьезный контроль» работу иностранных лабораторий

В Госдуму внесут законопроект о биологической безопасности россиян
Также власти хотят взять «под серьезный контроль» работу иностранных лабораторий

Сергей Нарышкин возглавит Службу внешней разведки

Нарышкин занимал пост председателя Госдумы предыдущего созыва

Сергей Нарышкин возглавит Службу внешней разведки
Нарышкин занимал пост председателя Госдумы предыдущего созыва

ФСБ не стала проверять материалы из фильма про Навального-шпиона

Ранее эту информацию также отказался проверять Следственный комитет

ФСБ не стала проверять материалы из фильма про Навального-шпиона
Ранее эту информацию также отказался проверять Следственный комитет