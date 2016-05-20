Под новые санкции США попали представители российской обороны и разведки
Черный список дополнили 27 фамилиями физических и юридических лиц
Под новые санкции США попали представители российской обороны и разведки Черный список дополнили 27 фамилиями физических и юридических лиц
Россия пригрозила Великобритании ухудшением отношений после угроз журналистам
Посольство обвиняет Лондон в «антироссийской кампании» в СМИ
Россия пригрозила Великобритании ухудшением отношений после угроз журналистам Посольство обвиняет Лондон в «антироссийской кампании» в СМИ
В Госдуму внесут законопроект о биологической безопасности россиян
Также власти хотят взять «под серьезный контроль» работу иностранных лабораторий
В Госдуму внесут законопроект о биологической безопасности россиян Также власти хотят взять «под серьезный контроль» работу иностранных лабораторий
Сергей Нарышкин возглавит Службу внешней разведки
Нарышкин занимал пост председателя Госдумы предыдущего созыва