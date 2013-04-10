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Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине
Hopes & Fears
Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на УкраинеУкраинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.
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Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине
Hopes & Fears

Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине Украинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.

Новости

Система управления интернет-рекламой Garpun привлекла $3,5 млн

Инвестиции будут направлены на дальнейшие разработки, в том числе на автоматизацию дополнительных каналов онлайн-маркетинга

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Новости

Система управления интернет-рекламой Garpun привлекла $3,5 млн Инвестиции будут направлены на дальнейшие разработки, в том числе на автоматизацию дополнительных каналов онлайн-маркетинга