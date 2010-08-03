В библиотеках на востоке Москвы откроют коворкинги для мам
«Мама в спальнике» организует лекции по совмещению материнства и личной жизни
Дети, родившиеся в Москве, смогут получить вместо подарочного набора 20 тысяч рублей
Власти дадут родителям самим выбрать, какие вещи нужны их ребенку
Зачем россияне заводят второго ребенка
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Меньше всего повезло родителям Москвы, Санкт-Петербурга и Ялты
В центре Москвы задержали читавшего вслух «Гамлета» 9-летнего ребенка
Задержанного ребенка без родителей увезли в ОВД «Арбат»
На севере Москвы неизвестные похитили ребенка (обновлено)
Ребенок похищен около дома № 8а на Новопесчаной улице
Почему бывает послеродовая депрессия и как с ней бороться? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
В Москве началась кампания «Не паркуй ребёнка»
Заявленной задачей кампании является предупреждение родителей о том, что нельзя оставлять ребёнка в припаркованной машине одного
В метро двухлетний ребёнок попал под гребёнку эскалатора (обновлено)
Врачи поставили пострадавшему диагноз «открытый перелом мизинца, закрытый перелом двух пальцев ноги»
На московских улицах появятся плакаты «Не паркуй ребёнка»
С помощью плакатов чиновники хотят рассказать горожанам, «насколько опасно оставлять детей в машине без присмотра родителей»