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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В библиотеках на востоке Москвы откроют коворкинги для мам

«Мама в спальнике» организует лекции по совмещению материнства и личной жизни

В библиотеках на востоке Москвы откроют коворкинги для мам

Дети, родившиеся в Москве, смогут получить вместо подарочного набора 20 тысяч рублей

Власти дадут родителям самим выбрать, какие вещи нужны их ребенку

Дети, родившиеся в Москве, смогут получить вместо подарочного набора 20 тысяч рублей

Зачем россияне заводят второго ребенка

Росстат изучил причины, повлиявшие на решение родителей

Зачем россияне заводят второго ребенка

Россиянки стали рожать первого ребенка позже

Граница сместилась почти на 10 лет

Россиянки стали рожать первого ребенка позже

Сколько метров жилья получится купить на материнский капитал

Меньше всего повезло родителям Москвы, Санкт-Петербурга и Ялты

Сколько метров жилья получится купить на материнский капитал

В центре Москвы задержали читавшего вслух «Гамлета» 9-летнего ребенка

Задержанного ребенка без родителей увезли в ОВД «Арбат»

В центре Москвы задержали читавшего вслух «Гамлета» 9-летнего ребенка

На севере Москвы неизвестные похитили ребенка (обновлено)

Ребенок похищен около дома № 8а на Новопесчаной улице

На севере Москвы неизвестные похитили ребенка (обновлено)

Почему бывает послеродовая депрессия и как с ней бороться?
Почему бывает послеродовая депрессия и как с ней бороться? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Почему бывает послеродовая депрессия и как с ней бороться?

Почему бывает послеродовая депрессия и как с ней бороться?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

В Москве началась кампания «Не паркуй ребёнка»

Заявленной задачей кампании является предупреждение родителей о том, что нельзя оставлять ребёнка в припаркованной машине одного

В Москве началась кампания «Не паркуй ребёнка»

В метро двухлетний ребёнок попал под гребёнку эскалатора (обновлено)

Врачи поставили пострадавшему диагноз «открытый перелом мизинца, закрытый перелом двух пальцев ноги»

В метро двухлетний ребёнок попал под гребёнку эскалатора (обновлено)

На московских улицах появятся плакаты «Не паркуй ребёнка»

С помощью плакатов чиновники хотят рассказать горожанам, «насколько опасно оставлять детей в машине без присмотра родителей»

На московских улицах появятся плакаты «Не паркуй ребёнка»

Семь кило в пижаме Молодая мать по просьбе The Village развенчивает 10 мифов о детях и даёт несколько советов будущим родителям

Семь кило в пижаме

Усы и дети: Виктор Фещенко пробует себя в роли бебиситтера
Усы и дети: Виктор Фещенко пробует себя в роли бебиситтера Бездетный сотрудник редакции прошёл курсы бебиситтеров и отработал в этой роли четыре часа
Усы и дети: Виктор Фещенко пробует себя в роли бебиситтера

Усы и дети: Виктор Фещенко пробует себя в роли бебиситтера
Бездетный сотрудник редакции прошёл курсы бебиситтеров и отработал в этой роли четыре часа

Молодые родители на Пикнике "Афиши"
Молодые родители на Пикнике "Афиши" Молодые родители говорят о том, каким они видят будущее своих детей.
Молодые родители на Пикнике "Афиши"

Молодые родители на Пикнике "Афиши"
Молодые родители говорят о том, каким они видят будущее своих детей.