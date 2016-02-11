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Еда

Smartomato запустил круглосуточную доставку еды из всех заведений Москвы

Проект не устанавливает минимальную стоимость заказа, а сама доставка обойдётся в 149 рублей

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Еда

Smartomato запустил круглосуточную доставку еды из всех заведений Москвы Проект не устанавливает минимальную стоимость заказа, а сама доставка обойдётся в 149 рублей

Новости ресторанов

Булочная «Батон» запустила доставку завтраков

В завтрак от «Батона» входят булочки, свежий хлеб, масло, мармелад и молотый кофе

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Новости ресторанов

Булочная «Батон» запустила доставку завтраков В завтрак от «Батона» входят булочки, свежий хлеб, масло, мармелад и молотый кофе