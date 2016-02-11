Еда
Smartomato запустил круглосуточную доставку еды из всех заведений Москвы
Проект не устанавливает минимальную стоимость заказа, а сама доставка обойдётся в 149 рублей
Еда
Smartomato запустил круглосуточную доставку еды из всех заведений Москвы Проект не устанавливает минимальную стоимость заказа, а сама доставка обойдётся в 149 рублей
Новости ресторанов
Булочная «Батон» запустила доставку завтраков
В завтрак от «Батона» входят булочки, свежий хлеб, масло, мармелад и молотый кофе
Новости ресторанов