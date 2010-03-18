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Клуб Red закроется в феврале. Вместе с ним ликвидируют также Red Roof, Red Pub и Red Food

Мероприятия не отменят, их перенесут на другие площадки

Клуб Red закроется в феврале. Вместе с ним ликвидируют также Red Roof, Red Pub и Red Food
Мероприятия не отменят, их перенесут на другие площадки

В России впервые выступит nothing,nowhere.

Американец даст два концерта в Москве и Петербурге

В России впервые выступит nothing,nowhere.
Американец даст два концерта в Москве и Петербурге

На «Красном октябре» пройдёт музыкальный фестиваль Nordic Meta Fest

На фестиваль приедут поп-фолк-, инди-фолк-, дрим-поп- и трип-хоп-группы из скандинавских стран

На «Красном октябре» пройдёт музыкальный фестиваль Nordic Meta Fest
На фестиваль приедут поп-фолк-, инди-фолк-, дрим-поп- и трип-хоп-группы из скандинавских стран

Red Espresso Bar Не так давно открыла для себя новую кафешку – Red Espresso Bar. Как всегда меня зацепило название, потом сайт, меню…ну в общем, вы знаете как это случается. Обожаю новые места, поэтому с радостью отправилась поглазеть на что-то свеженькое. Интерьер оказался достаточно простым, в стиле городского кафе, ничего лишнего – красные хай-тек кресла, круглые столы, плазма на стене. Но как ни...

Red Espresso Bar
Не так давно открыла для себя новую кафешку – Red Espresso Bar. Как всегда меня зацепило название, потом сайт, меню…ну в общем, вы знаете как это случается. Обожаю новые места, поэтому с радостью отправилась поглазеть на что-то свеженькое. Интерьер оказался достаточно простым, в стиле городского кафе, ничего лишнего – красные хай-тек кресла, круглые столы, плазма на стене. Но как ни...