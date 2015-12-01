Отказаться от машин из-за ограничений и международных визитов высшего уровня
На юго-востоке закрыты восемь станций метро
Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россия возобновит чартерные рейсы в Турцию
По словам Владимира Путина, это произойдёт в ближайшее время
Россия отменит запрет на посещение туристами Турции
Об этом сообщила администрация Кремля после телефонных переговоров Путина и Эрдогана
Турция принесла извинения за сбитый российский самолёт
Эрдоган в письме Путину выразил соболезнования семьям погибших
Президент Турции назвал Путина «оккупантом Сирии»
Одновременно с этим он раскритиковал и американские власти
Президент Турции — о готовности Путина уйти в отставку
Эрдоган счёл обвинения в закупке нефти у «Исламского государства» основанием для возможной отставки одного из президентов