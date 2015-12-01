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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Отказаться от машин из-за ограничений и международных визитов высшего уровня

На юго-востоке закрыты восемь станций метро

Отказаться от машин из-за ограничений и международных визитов высшего уровня

Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски
Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски

Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россия возобновит чартерные рейсы в Турцию

По словам Владимира Путина, это произойдёт в ближайшее время

Россия возобновит чартерные рейсы в Турцию

Россия отменит запрет на посещение туристами Турции

Об этом сообщила администрация Кремля после телефонных переговоров Путина и Эрдогана

Россия отменит запрет на посещение туристами Турции

Турция принесла извинения за сбитый российский самолёт

Эрдоган в письме Путину выразил соболезнования семьям погибших

Турция принесла извинения за сбитый российский самолёт

Президент Турции назвал Путина «оккупантом Сирии»

Одновременно с этим он раскритиковал и американские власти

Президент Турции назвал Путина «оккупантом Сирии»

Президент Турции — о готовности Путина уйти в отставку

Эрдоган счёл обвинения в закупке нефти у «Исламского государства» основанием для возможной отставки одного из президентов

Президент Турции — о готовности Путина уйти в отставку