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Новости

Расформировать Росгидромет

Вместо организации хотят создать госкомпанию

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Новости

Расформировать Росгидромет Вместо организации хотят создать госкомпанию