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Новости

Наземные платформы Филёвской линии метро оснастят подогревом

Работы по реконструкции завершатся к середине 2018 года

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Новости

Наземные платформы Филёвской линии метро оснастят подогревом Работы по реконструкции завершатся к середине 2018 года

Транспорт

Станцию метро «Бауманская» откроют 24 декабря

Ранее сообщалось, что станция начнёт работать 17 декабря

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Транспорт

Станцию метро «Бауманская» откроют 24 декабря Ранее сообщалось, что станция начнёт работать 17 декабря

Транспорт

На 50 станциях метро 1 июня начнётся ремонт

В ходе работ на станциях заменят двери, обновят стены и установят новые светильники

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Транспорт

На 50 станциях метро 1 июня начнётся ремонт В ходе работ на станциях заменят двери, обновят стены и установят новые светильники