Новости
Наземные платформы Филёвской линии метро оснастят подогревом
Работы по реконструкции завершатся к середине 2018 года
Новости
Наземные платформы Филёвской линии метро оснастят подогревом Работы по реконструкции завершатся к середине 2018 года
Транспорт
Станцию метро «Бауманская» откроют 24 декабря
Ранее сообщалось, что станция начнёт работать 17 декабря
Транспорт
Станцию метро «Бауманская» откроют 24 декабря Ранее сообщалось, что станция начнёт работать 17 декабря
Транспорт
На 50 станциях метро 1 июня начнётся ремонт
В ходе работ на станциях заменят двери, обновят стены и установят новые светильники
Транспорт