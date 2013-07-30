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Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka
Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka Московский бутик-отель европейской сети Mamaison и ресторан «Цифры».
Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka

Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka
Московский бутик-отель европейской сети Mamaison и ресторан «Цифры».