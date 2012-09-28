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Люди в городе: Как прошёл второй Tweed Ride
Галереи
Люди в городе: Как прошёл второй Tweed RideБолее трёхсот велосипедистов в нарядах начала ХХ века проехались 19 мая по Воробьёвской набережной — в Москве прошёл второй заезд Tweed Ride.
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Люди в городе: Как прошёл второй Tweed Ride
Галереи

Люди в городе: Как прошёл второй Tweed Ride Более трёхсот велосипедистов в нарядах начала ХХ века проехались 19 мая по Воробьёвской набережной — в Москве прошёл второй заезд Tweed Ride.

Велосипеды

В «Сокольниках» пройдет ретро-велопробег Tweed Ride

В это воскресенье по парку «Сокольники» проедутся велосипедисты в твидовой одежде на ретро-велосипедах.

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Велосипеды

В «Сокольниках» пройдет ретро-велопробег Tweed Ride В это воскресенье по парку «Сокольники» проедутся велосипедисты в твидовой одежде на ретро-велосипедах.