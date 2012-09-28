Галереи
Люди в городе: Как прошёл второй Tweed RideБолее трёхсот велосипедистов в нарядах начала ХХ века проехались 19 мая по Воробьёвской набережной — в Москве прошёл второй заезд Tweed Ride.
Галереи
Люди в городе: Как прошёл второй Tweed Ride Более трёхсот велосипедистов в нарядах начала ХХ века проехались 19 мая по Воробьёвской набережной — в Москве прошёл второй заезд Tweed Ride.
Велосипеды
В «Сокольниках» пройдет ретро-велопробег Tweed Ride
В это воскресенье по парку «Сокольники» проедутся велосипедисты в твидовой одежде на ретро-велосипедах.
Велосипеды