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Журналисты против церкви: Из чего состоит «В центре внимания»
Журналисты против церкви: Из чего состоит «В центре внимания» Пулитцеровская премия, педофилия среди священников, сценарий из чёрного списка — разбираем на части главный фильм недели в кино
Журналисты против церкви: Из чего состоит «В центре внимания»

Журналисты против церкви: Из чего состоит «В центре внимания»
Пулитцеровская премия, педофилия среди священников, сценарий из чёрного списка — разбираем на части главный фильм недели в кино