Полиция продолжает рейды на улице Рубинштейна — там задержали больше 100 человек
Силовики проверили ресторанный кластер в ночь на 5 июля. Рейды продолжились и в следующие дни
Полиция продолжает рейды на улице Рубинштейна — там задержали больше 100 человек Силовики проверили ресторанный кластер в ночь на 5 июля. Рейды продолжились и в следующие дни
Полиция оцепила рынок на улице Салова. Рейд связан с недавней массовой дракой
Полицейские просили диаспоры помочь в расследовании, но переговоры не увенчались успехом
Полиция оцепила рынок на улице Салова. Рейд связан с недавней массовой дракой Полицейские просили диаспоры помочь в расследовании, но переговоры не увенчались успехом
В ночь на 18 мая полицейские провели рейд на Думской и Ломоносова
Сотрудники правоохранительных органов составили более 40 протоколов об административных нарушениях
В ночь на 18 мая полицейские провели рейд на Думской и Ломоносова Сотрудники правоохранительных органов составили более 40 протоколов об административных нарушениях
Активисты выявили наиболее частые нарушения правил парковки в центре Петербурга
Рейд провели участники движения «Красивый Петербург»