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Полиция продолжает рейды на улице Рубинштейна — там задержали больше 100 человек

Силовики проверили ресторанный кластер в ночь на 5 июля. Рейды продолжились и в следующие дни

Полиция продолжает рейды на улице Рубинштейна — там задержали больше 100 человек
Силовики проверили ресторанный кластер в ночь на 5 июля. Рейды продолжились и в следующие дни

Полиция оцепила рынок на улице Салова. Рейд связан с недавней массовой дракой

Полицейские просили диаспоры помочь в расследовании, но переговоры не увенчались успехом

Полиция оцепила рынок на улице Салова. Рейд связан с недавней массовой дракой
Полицейские просили диаспоры помочь в расследовании, но переговоры не увенчались успехом

В ночь на 18 мая полицейские провели рейд на Думской и Ломоносова

Сотрудники правоохранительных органов составили более 40 протоколов об административных нарушениях

В ночь на 18 мая полицейские провели рейд на Думской и Ломоносова
Сотрудники правоохранительных органов составили более 40 протоколов об административных нарушениях

Активисты выявили наиболее частые нарушения правил парковки в центре Петербурга

Рейд провели участники движения «Красивый Петербург»

Активисты выявили наиболее частые нарушения правил парковки в центре Петербурга
Рейд провели участники движения «Красивый Петербург»

Апраксин Двор очистили от нелегальной торговли. Снесли 50 прилавков и павильонов

Рейд провели сотрудники комитета по контролю за имуществом

Апраксин Двор очистили от нелегальной торговли. Снесли 50 прилавков и павильонов
Рейд провели сотрудники комитета по контролю за имуществом