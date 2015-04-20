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Как войти в режим после новогодних праздников?

Традиционно: меньше есть и раньше ложиться спать

Новости

Как войти в режим после новогодних праздников?
Традиционно: меньше есть и раньше ложиться спать

Московская консерватория назвала лекцию о «пятой колонне» личной инициативой педагога

В руководстве заведения заверили, что высмеявшему «список предателей» студенту отчисление не грозит

Ситуация

Московская консерватория назвала лекцию о «пятой колонне» личной инициативой педагога
В руководстве заведения заверили, что высмеявшему «список предателей» студенту отчисление не грозит

В подмосковных лесах введут особый противопожарный режим

Леса Московской области будут патрулировать сотрудники лесной охраны и работники полиции

Ситуация

В подмосковных лесах введут особый противопожарный режим
Леса Московской области будут патрулировать сотрудники лесной охраны и работники полиции