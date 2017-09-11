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Косметику Рианны Fenty Beauty начнут продавать в России

Дождались!

Косметику Рианны Fenty Beauty начнут продавать в России
Дождались!

Рианна выпустила коллекцию косметики: Как и что покупать?
Рианна выпустила коллекцию косметики: Как и что покупать? Все что нужно знать о Fenty Beauty
Рианна выпустила коллекцию косметики: Как и что покупать?

Рианна выпустила коллекцию косметики: Как и что покупать?
Все что нужно знать о Fenty Beauty