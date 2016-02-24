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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Из жизни отдыхающих: Лучшие фильмы о лете и каникулах
Из жизни отдыхающих: Лучшие фильмы о лете и каникулах От «Каникул господина Юло» до «Вики Кристина Барселона» — главные летние драмы, ромкомы и триллеры
Из жизни отдыхающих: Лучшие фильмы о лете и каникулах

Из жизни отдыхающих: Лучшие фильмы о лете и каникулах
От «Каникул господина Юло» до «Вики Кристина Барселона» — главные летние драмы, ромкомы и триллеры

Линклейтер и не только: Главные фильмы о тинейджерах всех времён

Линклейтер и не только: Главные фильмы о тинейджерах всех времёнКак менялось голливудское, европейское и советское кино о взрослении и подростках

Линклейтер и не только: Главные фильмы о тинейджерах всех времён

Линклейтер и не только: Главные фильмы о тинейджерах всех времён
Как менялось голливудское, европейское и советское кино о взрослении и подростках

«Хардкор», «Книга джунглей», «Громче, чем бомбы»
«Хардкор», «Книга джунглей», «Громче, чем бомбы» Алиса Таёжная — о том, что смотреть на этой неделе в кинотеатрах
«Хардкор», «Книга джунглей», «Громче, чем бомбы»

«Хардкор», «Книга джунглей», «Громче, чем бомбы»
Алиса Таёжная — о том, что смотреть на этой неделе в кинотеатрах

25 фильмов весны

25 фильмов весныИгры Warcraft и Angry Birds на большом экране, а также Скарлетт Йоханссон в роли питона Каа и новый Ричард Линклейтер — рассказываем, что смотреть этой весной в кино

25 фильмов весны

25 фильмов весны
Игры Warcraft и Angry Birds на большом экране, а также Скарлетт Йоханссон в роли питона Каа и новый Ричард Линклейтер — рассказываем, что смотреть этой весной в кино

Новая классика: Фильмы, которые заслужили «Оскар», но не получили его
Новая классика: Фильмы, которые заслужили «Оскар», но не получили его «Отрочество», «Бесславные ублюдки», «Джуно» и «Эрин Брокович» — вспоминаем отличное кино, проигравшее оскаровские гонки последних лет
Новая классика: Фильмы, которые заслужили «Оскар», но не получили его

Новая классика: Фильмы, которые заслужили «Оскар», но не получили его
«Отрочество», «Бесславные ублюдки», «Джуно» и «Эрин Брокович» — вспоминаем отличное кино, проигравшее оскаровские гонки последних лет