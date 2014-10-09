Золотой стандарт: Как владельцы московских квартир представляют себе евроремонт Революция гипсокартона, кожаные кресла и подвесной потолок — The Village узнал у профессионалов, что такое ремонт под евро и почему этот бытовой феномен из 90-х до сих пор популярен