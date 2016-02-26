Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
У станции метро «Улица 1905 года» открылся бар Right Hops
В заведении 20 кранов с разливным пивом, которое постоянно меняется, а также 300 сортов пива в бутылках