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Новости

Painty запустила арт-вечеринки и курсы по рисованию в Zoom

На них можно попасть бесплатно

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Новости

Painty запустила арт-вечеринки и курсы по рисованию в Zoom На них можно попасть бесплатно

Новости

Painty запускают уроки рисования с обнаженной натуры

Ню в черно-белой гамме

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Новости

Painty запускают уроки рисования с обнаженной натуры Ню в черно-белой гамме

Новости

В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы

Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте

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Новости

В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте

Новости

В Пушкинском музее пройдет детский фестиваль искусств «Январские вечера»

Участники будут слушать музыку и рисовать

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Новости

В Пушкинском музее пройдет детский фестиваль искусств «Январские вечера» Участники будут слушать музыку и рисовать

«Рисуй, чтобы победить»: Как научиться выражать свои мысли картинками
Книга недели
«Рисуй, чтобы победить»: Как научиться выражать свои мысли картинкамиАвтор книг по визуальному мышлению рассказывает о том, как рисование может помочь в жизни и бизнесе
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«Рисуй, чтобы победить»: Как научиться выражать свои мысли картинками
Книга недели

«Рисуй, чтобы победить»: Как научиться выражать свои мысли картинками Автор книг по визуальному мышлению рассказывает о том, как рисование может помочь в жизни и бизнесе

Новости

В экоцентре «Битцевский лес» пройдет бесплатное занятие по рисованию песком

Посетителей центра научат рисовать зимние пейзажи и животных

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Новости

В экоцентре «Битцевский лес» пройдет бесплатное занятие по рисованию песком Посетителей центра научат рисовать зимние пейзажи и животных

Новости

В «Сокольниках» научат рисовать световые картины на льду

После мастер-классов создать картину можно будет самостоятельно

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Новости

В «Сокольниках» научат рисовать световые картины на льду После мастер-классов создать картину можно будет самостоятельно

Новости

В Москве проведут уроки рисования в рамках акции «Московский пленэр»

63 городских культурных центра организуют бесплатные занятия по рисованию в городе

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Новости

В Москве проведут уроки рисования в рамках акции «Московский пленэр» 63 городских культурных центра организуют бесплатные занятия по рисованию в городе

Город

В «Сокольниках» проведут мастер-классы по рисованию лазерными указками

В качестве полотен используют модели планет Солнечной системы, установленные в «Саду астрономов»

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Город

В «Сокольниках» проведут мастер-классы по рисованию лазерными указками В качестве полотен используют модели планет Солнечной системы, установленные в «Саду астрономов»

Weekend

В Москве запустили вечеринки для желающих научиться рисовать

Арт-вечеринки проходят в разных заведениях Москвы

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Weekend

В Москве запустили вечеринки для желающих научиться рисовать Арт-вечеринки проходят в разных заведениях Москвы

Теории и практики: Редакция The Village идёт учиться
Эксперимент

Теории и практики: Редакция The Village идёт учитьсяДиджеинг, макияж, шитьё, рисование и другие умения, которые мы освоили (или не освоили) за месяц

Эксперимент

Теории и практики: Редакция The Village идёт учиться Диджеинг, макияж, шитьё, рисование и другие умения, которые мы освоили (или не освоили) за месяц

Город

Творческая студия Rodnya открыла школу скетч-рисунка

Занятия проходят каждую субботу на территории района Сыромятников

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Город

Творческая студия Rodnya открыла школу скетч-рисунка Занятия проходят каждую субботу на территории района Сыромятников

Как на ладони: 7 приложений для рисования
Как на ладони
Как на ладони: 7 приложений для рисованияThe Village нашёл семь полезных приложений для создания локальных шедевров изобразительного искусства и разобрался в их плюсах и минусах.
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Как на ладони: 7 приложений для рисования
Как на ладони

Как на ладони: 7 приложений для рисования The Village нашёл семь полезных приложений для создания локальных шедевров изобразительного искусства и разобрался в их плюсах и минусах.

Общественные пространства

В парке «Музеон» пройдёт сезон осенних пленэров

Шесть дней посетители парка «Музеон» будут рисовать с профессиональными художниками.

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Общественные пространства

В парке «Музеон» пройдёт сезон осенних пленэров Шесть дней посетители парка «Музеон» будут рисовать с профессиональными художниками.