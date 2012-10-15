Painty запустила арт-вечеринки и курсы по рисованию в Zoom На них можно попасть бесплатно
Painty запускают уроки рисования с обнаженной натуры Ню в черно-белой гамме
В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы
Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте
В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте
В Пушкинском музее пройдет детский фестиваль искусств «Январские вечера»
Участники будут слушать музыку и рисовать
В Пушкинском музее пройдет детский фестиваль искусств «Январские вечера» Участники будут слушать музыку и рисовать
«Рисуй, чтобы победить»: Как научиться выражать свои мысли картинками Автор книг по визуальному мышлению рассказывает о том, как рисование может помочь в жизни и бизнесе
В экоцентре «Битцевский лес» пройдет бесплатное занятие по рисованию песком
Посетителей центра научат рисовать зимние пейзажи и животных
В экоцентре «Битцевский лес» пройдет бесплатное занятие по рисованию песком Посетителей центра научат рисовать зимние пейзажи и животных
В «Сокольниках» научат рисовать световые картины на льду
После мастер-классов создать картину можно будет самостоятельно
В «Сокольниках» научат рисовать световые картины на льду После мастер-классов создать картину можно будет самостоятельно
В Москве проведут уроки рисования в рамках акции «Московский пленэр»
63 городских культурных центра организуют бесплатные занятия по рисованию в городе
В Москве проведут уроки рисования в рамках акции «Московский пленэр» 63 городских культурных центра организуют бесплатные занятия по рисованию в городе
В «Сокольниках» проведут мастер-классы по рисованию лазерными указками
В качестве полотен используют модели планет Солнечной системы, установленные в «Саду астрономов»
В «Сокольниках» проведут мастер-классы по рисованию лазерными указками В качестве полотен используют модели планет Солнечной системы, установленные в «Саду астрономов»
В Москве запустили вечеринки для желающих научиться рисовать
Арт-вечеринки проходят в разных заведениях Москвы
В Москве запустили вечеринки для желающих научиться рисовать Арт-вечеринки проходят в разных заведениях Москвы
Теории и практики: Редакция The Village идёт учитьсяДиджеинг, макияж, шитьё, рисование и другие умения, которые мы освоили (или не освоили) за месяц
Теории и практики: Редакция The Village идёт учиться Диджеинг, макияж, шитьё, рисование и другие умения, которые мы освоили (или не освоили) за месяц
Творческая студия Rodnya открыла школу скетч-рисунка
Занятия проходят каждую субботу на территории района Сыромятников
Творческая студия Rodnya открыла школу скетч-рисунка Занятия проходят каждую субботу на территории района Сыромятников
Как на ладони: 7 приложений для рисования The Village нашёл семь полезных приложений для создания локальных шедевров изобразительного искусства и разобрался в их плюсах и минусах.
В парке «Музеон» пройдёт сезон осенних пленэров
Шесть дней посетители парка «Музеон» будут рисовать с профессиональными художниками.