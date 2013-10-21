Екатерина Скоробогатова о кафе I Love Cake Директор по развитию «Facebook Россия» Екатерина Скоробогатова рассказала The Village о важности ритуалов и о том, где готовят лучший в мире кофе.
Екатерина Скоробогатова о кафе I Love Cake Директор по развитию «Facebook Россия» Екатерина Скоробогатова рассказала The Village о важности ритуалов и о том, где готовят лучший в мире кофе.
В половине американских компаний развито корпоративное язычество
Различные ритуальные действия позволяют сотрудникам побороть внутреннее беспокойство и приступить к выполнению сложных заданий