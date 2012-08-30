Александр Вислый — об отказе от объединения РНБ и РГБ (обновлено)
По словам главы РНБ, вопрос административного объединения библиотек снят с повестки дня
Александр Вислый — об отказе от объединения РНБ и РГБ (обновлено) По словам главы РНБ, вопрос административного объединения библиотек снят с повестки дня
«Я хранитель книги»: Каково это — работать в «Публичке»Молодой библиотекарь, работающий в петербургской РНБ, — о зарплате, читателях, дискриминации мужчин и атмосфере напряжения
«Я хранитель книги»: Каково это — работать в «Публичке» Молодой библиотекарь, работающий в петербургской РНБ, — о зарплате, читателях, дискриминации мужчин и атмосфере напряжения
«Дикая провинциализация»: Все скандалы Петербурга — от Исаакия до «Публички» Как происходит атака на городскую науку и культуру и чем она закончится
«Дикая провинциализация»: Все скандалы Петербурга — от Исаакия до «Публички» Как происходит атака на городскую науку и культуру и чем она закончится
Письмо с предложением объединить РНБ и РГБ
Документ опубликован на сайте Российской национальной библиотеки
Письмо с предложением объединить РНБ и РГБ Документ опубликован на сайте Российской национальной библиотеки
Владимир Мединский — о ситуации с РНБ и РГБ
Министр культуры заявил, что о слиянии библиотек «речи не идет»
Владимир Мединский — о ситуации с РНБ и РГБ Министр культуры заявил, что о слиянии библиотек «речи не идет»
Министерство культуры — о невозможности остановить объединение РНБ и РГБ
В министерстве заявили, что объединение — инициатива самих библиотек
Министерство культуры — о невозможности остановить объединение РНБ и РГБ В министерстве заявили, что объединение — инициатива самих библиотек
Слияние «Зенита» со «Спартаком»: Как РНБ пытаются объединить с РГБ Что плохого в слиянии петербургской «Публички» с московской «Ленинкой» и за что уволили библиографа РНБ
Слияние «Зенита» со «Спартаком»: Как РНБ пытаются объединить с РГБ Что плохого в слиянии петербургской «Публички» с московской «Ленинкой» и за что уволили библиографа РНБ
По полочкам: Можно ли работать в библиотеках Мы попробовали поработать в разных библиотеках Петербурга и решили, что это лучше, чем офис и коворкинг
По полочкам: Можно ли работать в библиотеках Мы попробовали поработать в разных библиотеках Петербурга и решили, что это лучше, чем офис и коворкинг
Российские национальные библиотеки хотят создать аналог «Википедии»
Крупнейшие российские библиотеки собираются создать электронный ресурс, который станет заменой «Википедии»
Российские национальные библиотеки хотят создать аналог «Википедии» Крупнейшие российские библиотеки собираются создать электронный ресурс, который станет заменой «Википедии»
Где вы этого понабрались: Как в Российскую национальную библиотеку попадают книги The Village посетил главное здание Российской национальной библиотеки и узнал, как работники ищут книги, почему на библиотеку обижаются эзотерики и отчего в СССР запрещали учебники для парикмахеров.