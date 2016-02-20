Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца

Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills

Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Бариста Double B открыла кофейню Roast & Crosby

В меню — цветочный раф, латте солёная карамель и раф с тыквенными семечками

Бариста Double B открыла кофейню Roast & Crosby