Под наблюдением: Как проект VisionLabs собирается помогать банкам и гаишникам Технологии распознавания лиц, букв и движущихся предметов постоянно совершенствуются, но от идеала далеки. Александр Ханин считает, что его компания может сделать прорыв в этой области.