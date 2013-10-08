16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

В «Зарядье» откроется лаборатория с бесплатными уроками программирования и дизайна

Участвовать могут дети от шести лет и взрослые

В «Зарядье» откроется лаборатория с бесплатными уроками программирования и дизайна
Участвовать могут дети от шести лет и взрослые

«Ералаш» и роботы: На выставке «Спортлэнд» пройдут мастер-классы для всей семьи

Всего на ВДНХ откроется 90 интерактивных площадок

«Ералаш» и роботы: На выставке «Спортлэнд» пройдут мастер-классы для всей семьи
Всего на ВДНХ откроется 90 интерактивных площадок

Во время робомарафона в Москве проведут более 400 бесплатных мастер-классов  для детей

Он продлится до 30 сентября 

Во время робомарафона в Москве проведут более 400 бесплатных мастер-классов  для детей
Он продлится до 30 сентября 

На ВДНХ открылся детский «Роболагерь»

Посетителей лагеря научат создавать собственных роботов

На ВДНХ открылся детский «Роболагерь»
Посетителей лагеря научат создавать собственных роботов

Под наблюдением: Как проект VisionLabs собирается помогать банкам и гаишникам
Под наблюдением: Как проект VisionLabs собирается помогать банкам и гаишникам Технологии распознавания лиц, букв и движущихся предметов постоянно совершенствуются, но от идеала далеки. Александр Ханин считает, что его компания может сделать прорыв в этой области.
Под наблюдением: Как проект VisionLabs собирается помогать банкам и гаишникам

Под наблюдением: Как проект VisionLabs собирается помогать банкам и гаишникам
Технологии распознавания лиц, букв и движущихся предметов постоянно совершенствуются, но от идеала далеки. Александр Ханин считает, что его компания может сделать прорыв в этой области.