В «Зарядье» откроется лаборатория с бесплатными уроками программирования и дизайна
Участвовать могут дети от шести лет и взрослые
В «Зарядье» откроется лаборатория с бесплатными уроками программирования и дизайна Участвовать могут дети от шести лет и взрослые
«Ералаш» и роботы: На выставке «Спортлэнд» пройдут мастер-классы для всей семьи
Всего на ВДНХ откроется 90 интерактивных площадок
«Ералаш» и роботы: На выставке «Спортлэнд» пройдут мастер-классы для всей семьи Всего на ВДНХ откроется 90 интерактивных площадок
Во время робомарафона в Москве проведут более 400 бесплатных мастер-классов для детей
Он продлится до 30 сентября
Во время робомарафона в Москве проведут более 400 бесплатных мастер-классов
для детей Он продлится до 30 сентября
На ВДНХ открылся детский «Роболагерь» Посетителей лагеря научат создавать собственных роботов
Под наблюдением: Как проект VisionLabs собирается помогать банкам и гаишникам Технологии распознавания лиц, букв и движущихся предметов постоянно совершенствуются, но от идеала далеки. Александр Ханин считает, что его компания может сделать прорыв в этой области.