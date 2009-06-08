Офис недели (Москва): Nefaresearch Офис архитектурной студии Nefaresearch на территории дизайн-завода «Флакон» с геометрическими многоуровневыми конструкциями и мебелью, изготовленной по собственным эскизам.
Офис недели (Москва): Nefaresearch Офис архитектурной студии Nefaresearch на территории дизайн-завода «Флакон» с геометрическими многоуровневыми конструкциями и мебелью, изготовленной по собственным эскизам.
Офис рекламного агентства «Родная Речь» «Яркие люди с ясными, подвижными мыслями, с которыми, и для которых, очень интересно работать», – так охарактеризовали своих клиентов – рекламное агентство «Родная Речь» – архитекторы Борис Воскобойников и Дмитрий Овчаров, спроектировавшие новый офис агентства. «Родная Речь» – компания, для которой креативность является нормой жизни, а вот рутина и шаблонность категорически...