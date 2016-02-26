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15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Новое в Москве
15 новых кафе, баров и ресторанов февраляЗаведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
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15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Новое в Москве

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца

Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»
Открытия недели
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»
Открытия недели

Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Новое место

На станции метро «Лубянка» открылась кофейня «Рогалик»

Выпечку для кафе поставляет компания «ГлавХлеб», а завтраки, супы и основные блюда готовятся на кухне заведения

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Новое место

На станции метро «Лубянка» открылась кофейня «Рогалик» Выпечку для кафе поставляет компания «ГлавХлеб», а завтраки, супы и основные блюда готовятся на кухне заведения