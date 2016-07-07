Запуск Некрасовской линии временно загрузит Таганско-Краснопресненскую ветку (обновлено)
Поезда на новой линии будут ходить раз в шесть минут
Метрополитен назвал станции, на которых москвичам больше всего не понравилась навигация
Скоро там начнут проводить фокус-группы вместо обычных опросов
Что беременные думают о значках, которые раздают в метро? И как эта акция проходила в Лондоне и Нью-Йорке
В метро начали раздавать специальные значки беременным
Акция должна повысить уровень вежливости пассажиров
На всех станциях метро установят турникеты с бесконтактной оплатой проезда
В некоторых вестибюлях количество таких турникетов может вырасти до трех
Замначальника метро — о частых авариях, сломанном Wi-Fi и борьбе с пылью в вагонах Интервью Романа Латыпова об итогах года для Московского метрополитена
Кассирам столичного метро выдали новую рабочую форму
На всех вещах, выполненных в фирменных цветах подземки, изображен логотип метрополитена
На МЦК появились информационные плакаты об истории станций
Рядом с плакатами разместят QR-коды для считывания
В метро открыли спецштаб для мониторинга температуры
На телефоны руководства подземки установили приложение, которое в online-режиме показывает температуру на станциях
На станциях МЦК обновят навигацию
На платформах установят новые указатели и отметят места остановки последнего вагона поезда
Московское центральное кольцо будет готово к запуску 1 сентября
Пассажирское движение начнётся несколькими днями позже