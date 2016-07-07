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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Запуск Некрасовской линии временно загрузит Таганско-Краснопресненскую ветку (обновлено)

Поезда на новой линии будут ходить раз в шесть минут

Запуск Некрасовской линии временно загрузит Таганско-Краснопресненскую ветку (обновлено)

Метрополитен назвал станции, на которых москвичам больше всего не понравилась навигация

Скоро там начнут проводить фокус-группы вместо обычных опросов

Метрополитен назвал станции, на которых москвичам больше всего не понравилась навигация

Что беременные думают о значках, которые раздают в метро?
Что беременные думают о значках, которые раздают в метро? И как эта акция проходила в Лондоне и Нью-Йорке
Что беременные думают о значках, которые раздают в метро?

Что беременные думают о значках, которые раздают в метро?
И как эта акция проходила в Лондоне и Нью-Йорке

В метро начали раздавать специальные значки беременным

Акция должна повысить уровень вежливости пассажиров

В метро начали раздавать специальные значки беременным

На всех станциях метро установят турникеты с бесконтактной оплатой проезда

В некоторых вестибюлях количество таких турникетов может вырасти до трех

На всех станциях метро установят турникеты с бесконтактной оплатой проезда

Замначальника метро — о частых авариях, сломанном Wi-Fi и борьбе с пылью в вагонах
Замначальника метро — о частых авариях, сломанном Wi-Fi и борьбе с пылью в вагонах Интервью Романа Латыпова об итогах года для Московского метрополитена
Замначальника метро — о частых авариях, сломанном Wi-Fi и борьбе с пылью в вагонах

Замначальника метро — о частых авариях, сломанном Wi-Fi и борьбе с пылью в вагонах
Интервью Романа Латыпова об итогах года для Московского метрополитена

Кассирам столичного метро выдали новую рабочую форму

На всех вещах, выполненных в фирменных цветах подземки, изображен логотип метрополитена

Кассирам столичного метро выдали новую рабочую форму

На МЦК появились информационные плакаты об истории станций

Рядом с плакатами разместят QR-коды для считывания

На МЦК появились информационные плакаты об истории станций

В метро открыли спецштаб для мониторинга температуры

На телефоны руководства подземки установили приложение, которое в online-режиме показывает температуру на станциях

В метро открыли спецштаб для мониторинга температуры

На станциях МЦК обновят навигацию

На платформах установят новые указатели и отметят места остановки последнего вагона поезда

На станциях МЦК обновят навигацию

Осенью откроется 14 пересадок с МКЖД на станции метро

Всего планируют открыть 17 пересадок

Осенью откроется 14 пересадок с МКЖД на станции метро

Московское центральное кольцо будет готово к запуску 1 сентября

Пассажирское движение начнётся несколькими днями позже

Московское центральное кольцо будет готово к запуску 1 сентября