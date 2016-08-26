Провал краудфандинга не помешает установке памятника жертвам репрессий в Москве
Фонд памяти собрал лишь 32 миллиона рублей из заявленных 160 миллионов рублей
Провал краудфандинга не помешает установке памятника жертвам репрессий в Москве Фонд памяти собрал лишь 32 миллиона рублей из заявленных 160 миллионов рублей
Музей ГУЛАГа обратится в полицию из-за повешенного «чучела» Солженицына
Ответственность за акцию с «повешением» писателя взяли на себя члены Российского коммунистического союза молодежи
Музей ГУЛАГа обратится в полицию из-за повешенного «чучела» Солженицына Ответственность за акцию с «повешением» писателя взяли на себя члены Российского коммунистического союза молодежи
Рядом с музеем ГУЛАГа создадут сад памяти бывших заключённых
Там высадят деревья, связанные с художественными произведениями известных заключённых, а также растения из бывших лагерей