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Провал краудфандинга не помешает установке памятника жертвам репрессий в Москве

Фонд памяти собрал лишь 32 миллиона рублей из заявленных 160 миллионов рублей

Провал краудфандинга не помешает установке памятника жертвам репрессий в Москве
Фонд памяти собрал лишь 32 миллиона рублей из заявленных 160 миллионов рублей

Музей ГУЛАГа обратится в полицию из-за повешенного «чучела» Солженицына

Ответственность за акцию с «повешением» писателя взяли на себя члены Российского коммунистического союза молодежи

Музей ГУЛАГа обратится в полицию из-за повешенного «чучела» Солженицына
Ответственность за акцию с «повешением» писателя взяли на себя члены Российского коммунистического союза молодежи

Рядом с музеем ГУЛАГа создадут сад памяти бывших заключённых

Там высадят деревья, связанные с художественными произведениями известных заключённых, а также растения из бывших лагерей

Рядом с музеем ГУЛАГа создадут сад памяти бывших заключённых
Там высадят деревья, связанные с художественными произведениями известных заключённых, а также растения из бывших лагерей