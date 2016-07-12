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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В выходные в Москву вернется аномальная жара

Но ненадолго

В выходные в Москву вернется аномальная жара

Москвичей ждет сильный дождь, гроза и град до самого вечера

Некоторым районам повезет чуть больше

Москвичей ждет сильный дождь, гроза и град до самого вечера

В начале следующей недели в Москве резко похолодает

Южная жара сменится нормальным московским летом

В начале следующей недели в Москве резко похолодает

Синоптики предупредили о повышенном уровне солнечного излучения в России

Нужно запасаться солнцезащитным кремом

Синоптики предупредили о повышенном уровне солнечного излучения в России

Температура выше, а катаклизмы чаще: Каким будет лето в России

Больше ливней, смерчей, ураганов и засух

Температура выше, а катаклизмы чаще: Каким будет лето в России

На следующей неделе в Москве похолодает и выпадет снег

Температура приблизится к мартовской норме

На следующей неделе в Москве похолодает и выпадет снег

Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет

И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса

Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет

Настоящая весна придет в Москву во второй половине апреля

На этой неделе температура будет около нормы

Настоящая весна придет в Москву во второй половине апреля

С похолоданием в Москву придет грибной сезон

Синоптики обещают типичные для осени затяжные дожди

С похолоданием в Москву придет грибной сезон

Москвичам пообещали 20-градусное тепло к концу апреля

В свою очередь, май окажется существенно теплее, чем в прошлом году

Москвичам пообещали 20-градусное тепло к концу апреля

Синоптики рассказали о нехватке солнца в Москве в январе

Солнечных часов должно было быть на 12 больше

Синоптики рассказали о нехватке солнца в Москве в январе

Весна придет в Москву не раньше конца марта

Оставшиеся дни февраля будут самыми холодными за весь сезон

Весна придет в Москву не раньше конца марта

В Гидрометцентре установят прогнозирующий ураганы суперкомпьютер

Система сможет предсказывать штормы за 2-3 часа

В Гидрометцентре установят прогнозирующий ураганы суперкомпьютер

Синоптики пообещали жару в Москве к выходным

Температура может достигнуть 30 градусов

Синоптики пообещали жару в Москве к выходным

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в субботу

Столицу ожидают грозовые ливни, град и сильный ветер

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в субботу

В пятницу синоптики объявили «желтый» уровень опасности

При этом в выходные ожидается теплая погода

В пятницу синоптики объявили «желтый» уровень опасности

Синоптики объявили о начале лета в Москве

В столице установился нормальный температурный режим

Синоптики объявили о начале лета в Москве

В Москву 30 июня придет потепление

При этом общая тенденция такова, что погода будет меняться очень быстро

В Москву 30 июня придет потепление

В Москве вновь спрогнозировали похолодание

К школьным выпускным температура может снизиться до плюс 15 градусов

В Москве вновь спрогнозировали похолодание

В Москве к следующей среде потеплеет до майской нормы

Дожди и снегопады прекратятся к воскресенью

В Москве к следующей среде потеплеет до майской нормы

Москвичей предупредили о похолодании

По прогнозам синоптиков, в субботу, 25 марта, возможен снег

Москвичей предупредили о похолодании

В Москве прогнозируют заморозки к середине марта

На этой неделе в столице сохранится аномально теплая погода

В Москве прогнозируют заморозки к середине марта

Синоптики прогнозируют позднее бабье лето в Москве

В первой декаде сентября дневная температура установится на уровне 14–18 градусов тепла

Синоптики прогнозируют позднее бабье лето в Москве

В Москву возвращается жара

К концу недели синоптики обещают плюс 33 градуса

В Москву возвращается жара