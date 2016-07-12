Москвичей ждет сильный дождь, гроза и град до самого вечера
Некоторым районам повезет чуть больше
В начале следующей недели в Москве резко похолодает
Южная жара сменится нормальным московским летом
Синоптики предупредили о повышенном уровне солнечного излучения в России
Нужно запасаться солнцезащитным кремом
Температура выше, а катаклизмы чаще: Каким будет лето в России
Больше ливней, смерчей, ураганов и засух
На следующей неделе в Москве похолодает и выпадет снег
Температура приблизится к мартовской норме
Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет
И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса
Настоящая весна придет в Москву во второй половине апреля
На этой неделе температура будет около нормы
С похолоданием в Москву придет грибной сезон
Синоптики обещают типичные для осени затяжные дожди
Москвичам пообещали 20-градусное тепло к концу апреля
В свою очередь, май окажется существенно теплее, чем в прошлом году
Синоптики рассказали о нехватке солнца в Москве в январе
Солнечных часов должно было быть на 12 больше
Весна придет в Москву не раньше конца марта
Оставшиеся дни февраля будут самыми холодными за весь сезон
В Гидрометцентре установят прогнозирующий ураганы суперкомпьютер
Система сможет предсказывать штормы за 2-3 часа
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в субботу
Столицу ожидают грозовые ливни, град и сильный ветер
В пятницу синоптики объявили «желтый» уровень опасности
При этом в выходные ожидается теплая погода
Синоптики объявили о начале лета в Москве
В столице установился нормальный температурный режим
В Москву 30 июня придет потепление
При этом общая тенденция такова, что погода будет меняться очень быстро
В Москве вновь спрогнозировали похолодание
К школьным выпускным температура может снизиться до плюс 15 градусов
В Москве к следующей среде потеплеет до майской нормы
Дожди и снегопады прекратятся к воскресенью
Москвичей предупредили о похолодании
По прогнозам синоптиков, в субботу, 25 марта, возможен снег
В Москве прогнозируют заморозки к середине марта
На этой неделе в столице сохранится аномально теплая погода
Синоптики прогнозируют позднее бабье лето в Москве
В первой декаде сентября дневная температура установится на уровне 14–18 градусов тепла