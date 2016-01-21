Дублер Щелковского шоссе появится не раньше 2021 года. Если его вообще построят
Власти рассматривают вариант расширения уже существующей дороги
В России введут ГОСТ для дорог с разрешенной скоростью 130 километров в час
Сейчас с такой скоростью можно ездить на участках трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва — Санкт-Петербург
В России официально разрешат укладывать асфальт в дождь, снег и мороз
Помешать дорожникам сможет только ливень и ветер при минусовой температуре
Самые прозрачные и непрозрачные госзакупщики
Государство потеряло за год более 86 миллиардов из-за неконкурентности госзакупок
В России начнут делать дороги из старого асфальта
Пробный стандарт вступит в силу 1 июня и будет действовать год
На границах российских регионов начнут устанавливать киоты с иконами
Первый киот открыли на границе Московской и Смоленской областей
Росавтодор планирует самостоятельно продавать рекламу вдоль федеральных трасс
Отзывы на поправки к закону «О рекламе» готовят Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития
К 2030 году Росавтодор собирается построить 10 тысяч километров трасс для беспилотных машин
В компании считают, что для развития инфраструктуры для беспилотников «колоссальных инвестиций не требуется»
Росавтодор потратит 18 миллионов рублей на аналог «Яндекс.Навигатора»
Новый сервис получит доступ к уникальным данным ведомства о ситуации на российских дорогах
В России начнут автоматически штрафовать владельцев тяжелых грузовиков
Пока новая система весогабаритного контроля лишь фиксировала нарушения
В Росавтодоре проходят масштабные обыски
Следственные мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Росавтодор — о росте числа ДТП из-за улучшения качества дорог
В организации считают, что аварийность на участках дорог с «высокими эксплуатационными характеристиками» может быть выше
Оператора «Платона» оштрафуют на 10 миллионов рублей из-за сбоев
Сбои в работе системы произошли в день запуска
Оператора «Платона» обязали показать текст концессионного соглашения
Содержание документа до последнего пытались сохранить в тайне
Расходы на строительство дорог в 2016 году сократят на треть
В ведомстве заявили, что сокращение не отразится на большинстве проектов