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Новости

Дублер Щелковского шоссе появится не раньше 2021 года. Если его вообще построят

Власти рассматривают вариант расширения уже существующей дороги

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Новости

Дублер Щелковского шоссе появится не раньше 2021 года. Если его вообще построят Власти рассматривают вариант расширения уже существующей дороги

Новости

В России введут ГОСТ для дорог с разрешенной скоростью 130 километров в час

Сейчас с такой скоростью можно ездить на участках трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва — Санкт-Петербург

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Новости

В России введут ГОСТ для дорог с разрешенной скоростью 130 километров в час Сейчас с такой скоростью можно ездить на участках трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва — Санкт-Петербург

Новости

В России официально разрешат укладывать асфальт в дождь, снег и мороз

Помешать дорожникам сможет только ливень и ветер при минусовой температуре

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Новости

В России официально разрешат укладывать асфальт в дождь, снег и мороз Помешать дорожникам сможет только ливень и ветер при минусовой температуре

Новости

Самые прозрачные и непрозрачные госзакупщики

Государство потеряло за год более 86 миллиардов из-за неконкурентности госзакупок

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Новости

Самые прозрачные и непрозрачные госзакупщики Государство потеряло за год более 86 миллиардов из-за неконкурентности госзакупок

Новости

В России начнут делать дороги из старого асфальта

Пробный стандарт вступит в силу 1 июня и будет действовать год

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Новости

В России начнут делать дороги из старого асфальта Пробный стандарт вступит в силу 1 июня и будет действовать год

Новости

На границах российских регионов начнут устанавливать киоты с иконами

Первый киот открыли на границе Московской и Смоленской областей

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Новости

На границах российских регионов начнут устанавливать киоты с иконами Первый киот открыли на границе Московской и Смоленской областей

Новости

Росавтодор планирует самостоятельно продавать рекламу вдоль федеральных трасс

Отзывы на поправки к закону «О рекламе» готовят Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития

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Новости

Росавтодор планирует самостоятельно продавать рекламу вдоль федеральных трасс Отзывы на поправки к закону «О рекламе» готовят Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития

Транспорт

К 2030 году Росавтодор собирается построить 10 тысяч километров трасс для беспилотных машин

В компании считают, что для развития инфраструктуры для беспилотников «колоссальных инвестиций не требуется»

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Транспорт

К 2030 году Росавтодор собирается построить 10 тысяч километров трасс для беспилотных машин В компании считают, что для развития инфраструктуры для беспилотников «колоссальных инвестиций не требуется»

Транспорт

Подъездную дорогу к Домодедову перекроют в ночь на 14 ноября

Все ограничения снимут с 06:00

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Транспорт

Подъездную дорогу к Домодедову перекроют в ночь на 14 ноября Все ограничения снимут с 06:00

Транспорт

Росавтодор потратит 18 миллионов рублей на аналог «Яндекс.Навигатора»

Новый сервис получит доступ к уникальным данным ведомства о ситуации на российских дорогах

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Транспорт

Росавтодор потратит 18 миллионов рублей на аналог «Яндекс.Навигатора» Новый сервис получит доступ к уникальным данным ведомства о ситуации на российских дорогах

Новости

В России начнут автоматически штрафовать владельцев тяжелых грузовиков

Пока новая система весогабаритного контроля лишь фиксировала нарушения

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Новости

В России начнут автоматически штрафовать владельцев тяжелых грузовиков Пока новая система весогабаритного контроля лишь фиксировала нарушения

Ситуация

В Росавтодоре проходят масштабные обыски

Следственные мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области

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Ситуация

В Росавтодоре проходят масштабные обыски Следственные мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Транспорт

Росавтодор — о росте числа ДТП из-за улучшения качества дорог

В организации считают, что аварийность на участках дорог с «высокими эксплуатационными характеристиками» может быть выше

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Транспорт

Росавтодор — о росте числа ДТП из-за улучшения качества дорог В организации считают, что аварийность на участках дорог с «высокими эксплуатационными характеристиками» может быть выше

Город

Оператора «Платона» оштрафуют на 10 миллионов рублей из-за сбоев

Сбои в работе системы произошли в день запуска

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Город

Оператора «Платона» оштрафуют на 10 миллионов рублей из-за сбоев Сбои в работе системы произошли в день запуска

Новости

Оператора «Платона» обязали показать текст концессионного соглашения

Содержание документа до последнего пытались сохранить в тайне

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Новости

Оператора «Платона» обязали показать текст концессионного соглашения Содержание документа до последнего пытались сохранить в тайне

Транспорт

Расходы на строительство дорог в 2016 году сократят на треть

В ведомстве заявили, что сокращение не отразится на большинстве проектов

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Транспорт

Расходы на строительство дорог в 2016 году сократят на треть В ведомстве заявили, что сокращение не отразится на большинстве проектов