Дублер Щелковского шоссе появится не раньше 2021 года. Если его вообще построят
Власти рассматривают вариант расширения уже существующей дороги
Дублер Щелковского шоссе появится не раньше 2021 года. Если его вообще построят Власти рассматривают вариант расширения уже существующей дороги
В России введут ГОСТ для дорог с разрешенной скоростью 130 километров в час
Сейчас с такой скоростью можно ездить на участках трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва — Санкт-Петербург
В России введут ГОСТ для дорог с разрешенной скоростью 130 километров в час Сейчас с такой скоростью можно ездить на участках трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва — Санкт-Петербург
В России официально разрешат укладывать асфальт в дождь, снег и мороз
Помешать дорожникам сможет только ливень и ветер при минусовой температуре
В России официально разрешат укладывать асфальт в дождь, снег и мороз Помешать дорожникам сможет только ливень и ветер при минусовой температуре
Самые прозрачные и непрозрачные госзакупщики
Государство потеряло за год более 86 миллиардов из-за неконкурентности госзакупок
Самые прозрачные и непрозрачные госзакупщики Государство потеряло за год более 86 миллиардов из-за неконкурентности госзакупок
В России начнут делать дороги из старого асфальта
Пробный стандарт вступит в силу 1 июня и будет действовать год
В России начнут делать дороги из старого асфальта Пробный стандарт вступит в силу 1 июня и будет действовать год
На границах российских регионов начнут устанавливать киоты с иконами
Первый киот открыли на границе Московской и Смоленской областей
На границах российских регионов начнут устанавливать киоты с иконами Первый киот открыли на границе Московской и Смоленской областей
Росавтодор планирует самостоятельно продавать рекламу вдоль федеральных трасс
Отзывы на поправки к закону «О рекламе» готовят Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития
Росавтодор планирует самостоятельно продавать рекламу вдоль федеральных трасс Отзывы на поправки к закону «О рекламе» готовят Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития
К 2030 году Росавтодор собирается построить 10 тысяч километров трасс для беспилотных машин
В компании считают, что для развития инфраструктуры для беспилотников «колоссальных инвестиций не требуется»
К 2030 году Росавтодор собирается построить 10 тысяч километров трасс для беспилотных машин В компании считают, что для развития инфраструктуры для беспилотников «колоссальных инвестиций не требуется»
Подъездную дорогу к Домодедову перекроют в ночь на 14 ноября Все ограничения снимут с 06:00
Росавтодор потратит 18 миллионов рублей на аналог «Яндекс.Навигатора»
Новый сервис получит доступ к уникальным данным ведомства о ситуации на российских дорогах
Росавтодор потратит 18 миллионов рублей на аналог «Яндекс.Навигатора» Новый сервис получит доступ к уникальным данным ведомства о ситуации на российских дорогах
В России начнут автоматически штрафовать владельцев тяжелых грузовиков
Пока новая система весогабаритного контроля лишь фиксировала нарушения
В России начнут автоматически штрафовать владельцев тяжелых грузовиков Пока новая система весогабаритного контроля лишь фиксировала нарушения
В Росавтодоре проходят масштабные обыски
Следственные мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
В Росавтодоре проходят масштабные обыски Следственные мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Росавтодор — о росте числа ДТП из-за улучшения качества дорог
В организации считают, что аварийность на участках дорог с «высокими эксплуатационными характеристиками» может быть выше
Росавтодор — о росте числа ДТП из-за улучшения качества дорог В организации считают, что аварийность на участках дорог с «высокими эксплуатационными характеристиками» может быть выше
Оператора «Платона» оштрафуют на 10 миллионов рублей из-за сбоев
Сбои в работе системы произошли в день запуска
Оператора «Платона» оштрафуют на 10 миллионов рублей из-за сбоев Сбои в работе системы произошли в день запуска
Оператора «Платона» обязали показать текст концессионного соглашения
Содержание документа до последнего пытались сохранить в тайне